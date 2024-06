Stiri pe aceeasi tema

- Milena Cotabița e scumpa la vedere și a preferat mereu sa stea departe de lumina reflectoarelor! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins insa imagini rare cu fiica lui Gabriel Cotabița. Cum și in compania cui prefera tanara sa iși petreaca timpul liber.

- Paparazzii celui mai tare site de stiri mondene sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. De data aceasta, in vizorul lor au fost nimeni alții decat Adi de la Valcea și Leo de la Roșiori. Maneliștii au demonstrat ca nu sunt prieteni doar pe scena, deoarece au petrecut mai mult timp impreuna intr-un…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment important. De data aceasta, Dennis Man si Marius Marin au fost in atenția lor, iar fotbaliștii arata ca sunt prieteni in afara terenului de fotbal!

- Ioana Marcu este o mama model! Deși viața cu doi copii, de varste apropiate, nu este deloc ușoara, iubita lui Ciprian Marica se descurca perfect! Fostul fotbalist poate sta fara griji cand copiii lui sunt cu soția, caci totul decurge așa cum și-ar dori orice tsta! Iata in ce ipostaze i-au surprins paparzzii…

- Au trecut zece ani de cand Sorin Paraschiv s-a retras din activitate, dar se pare ca tot are cu ce sa iși ocupe timpul. Fostul sportiv are tangențe, in continuare, cu acest domeniu, iar in timpul liber știe sa se bucure de compania oamenilor apropiați.

- Vica Blochina este de fiecare data o apariție. Și de aceasta lucrurile au stat la fel, dar nu singura, ci alaturi de cateva persoane apropiate. Blondina pare ca se bucura din plin de compania prietenilor, dar altcineva are un loc „special” in viața ei.

- Carmen si Klaus Iohannis știu cum sa se relaxeze. Cuplul prezidențial a fost fotografiat vineri, 29 martie 2024, pe un teren din județul Alba, deplasandu-se spre o destinație deosebita. Evoluția pozitiva a condițiilor meteorologice a fost favorabila pentru președintele țarii și soția lui. Foto Carmen…