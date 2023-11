Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, in vizorul lor a fost Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei. Aceasta a demonstrat ca familia este prioritara, astfel…

- Ramona Badescu, in varsta de 54, a devenit mama in urma cu patru ani, cand a adus pe lume un baiat. Vedeta spune ca fiul ei este un miracol, pentru ca aceasta iși dorea de foarte mult timp un copil. De atunci, aceasta și-a dedicat cea mai mare parte a timpului micuțului și a pus unele proiecte pe pauza.„Nu…

- Tj Miles da moda! Vorba aia, il poți scoate din Canada, dar nu poți scoate Canada din el. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini care dovedesc ca sufletul vloggerului e inca țara unde a locuit mai mulți ani.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. Geanina Varga a intrat in atenția lor, iar prezentatoarea a fost vazuta cum a incalcat regulile de circulația și a parcat pe trecerea de pietoni.

- Gina Pistol poate sa fie de nerecunoscut in unele momente. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au surprinsa intr-o ipostaza neașteptata, cand se afla la banca. Iata ce imagini au obținut cu celebra prezentatoare.

- In compania cui a fost surprins Gabi Badalau la doar cateva zile dupa ce a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins primele imagini cu afaceristul dupa desparțirea de femeia alaturi de care a trait…

- Gina Pistol, Smiley și Josephine, fiica lor in varsta de doi ani, se relaxeaza acum intr-o vacanța in Grecia. Deși insa nu i-au aratat public chipul micuței, prezentatoarea a pozat-o intr-o ipostaza inedita pe fetița acum, alaturi de tatal ei celebru. In urma cu cateva zile, familia a parasit Romania,…

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana sunt din nou in centrul unui scandal de zile mari, dupa ce fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. Dupa divorțul parinților, instanța a deccis domiciliul baieților la tatal lor.Adriana Bahmuțeanu l-a dat in judecata pe Silviu Prigoana și face…