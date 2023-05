Stiri pe aceeasi tema

- SUA au pornit, la un moment-dat, un razboi global impotriva terorismului. S-au cheltuit miliarde de dolari, au murit milioane de oameni, națiuni intregi au fost distruse pentru ceea ce s-a numit “Global War on Terror”. Ani de zile, presa mainstream ne-a bombardat cu ideea ca terorismul este o crima…

- Deși salariul mediu brut la nivel național a fost, in luna februarie, mai mare cu 13% fața de perioada similara a anului trecut, in realitate, din cauza inflației, valoarea sa reala a fost cu 2,3% mai mica. La nivelul județului, scaderea in termeni reali a fost de 5,3%, in condițiile in care, oricum,…

- Consiliul Județean Bacau va sprijini reabilitarea Salii Polivalente “Nadia Comaneci” din Onești, un obiectiv emblematic al municipiului care a fost neglijat in ultimii ani. Proiectul de reabilitare va primi finanțare in valoare de 10,5 milioane de lei, jumatate dintre acești bani fiind asigurați de…

- Viceprimarul Bacaului, Liviu Miroșeanu, și-a exprimat ingrijorarea fața de propunerea de construire a unui stadion de 120 de milioane de euro in oraș. Miroșeanu considera ca prioritizarea investițiilor ar trebui sa se concentreze pe problemele existente in Bacau, mai degraba decat sa se cheltuiasca…

- . Mai mult de 8.000 de orase din 195 de tari participa sambata la cea mai mare actiune voluntara de mediu In fiecare an, in ultima sambata din luna martie, milioane de oameni, instituții și companii sting luminile timp de o ora, alaturandu-se celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour/…

- Aquaparkul de la Insula de Agrement, care a fost amanat de mai mult timp, ar urma sa fie deschis in luna mai sau iunie, conform anunțului facut de primarul Lucian Stanciu-Viziteu. Dupa finalizarea recepției, obiectivul va fi concesionat catre un operator privat, ceea ce ar insemna ca parcul acvatic…

- Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Bacau a desfașurat acțiuni specifice de verificare a legalitații activitații de dezmembrare a vehicolelor scoase din uz (VSU) de pe raza comunei Letea Veche. Cu aceasta ocazie au fost verificate un numar de 6 amplasamente gestionate de 2 societați comerciale…

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko, comentand vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia, l-a invitat pe seful Casei Albe la Minsk pentru a discuta despre "incheierea razboiului" in Ucraina si a asigurat ca, in acest caz, si seful statului rus