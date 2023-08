Orhideea înflorește tot anul și are flori luxuriante. Grădinarii recomandă acest truc Orhideea este una dintre plantele de interior ce pot sa infloreasca pe parcursul intregului an. Florile sale sunt pur și simplu spectaculoase. Pentru a obține un astfel de efect, este necesar sa-i acorzi atenție, mai ales la capitolul ingrașamant. Cu ce amestec sa uzi floarea o data la trei saptamani. In ce loc din casa […] The post Orhideea inflorește tot anul și are flori luxuriante. Gradinarii recomanda acest truc appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie toamna și deja ne pregatim pentru aceasta noua etapa. Gradinarii sunt foarte activi in aceasta perioada, pentru ca au o mulțime de treburi de rezolvat in livezile lor. Afla tot ce trebuie sa faci la finalul acestei luni, ca sa ai anul viitor o gradina invidiata de toata lumea. Cum ingrijești…

- Cand vine vorba de pregatirea gradinii pentru iarna, unele plante au nevoie de un pic mai mult ajutor. Printre acestea se numara și trandafirii, care trebuie protejați de ingheț. Iata ce acțiuni trebuie sa faci pentru ca plantele tale sa fie trainice și sa reziste mulți ani. Cum sa pregatești trandafirii…

- Florile in vaze intotdeauna vor da o nota aparte casei, pe langa faptul ca o fac sa miroasa frumos. Dar pentru ca ele sa reziste cat mai mult timp, este esențial sa le faci cat mai ”fericite”. Iata de ce ar trebui sa adaugi o lingura de detergent in apa din vaza. De ce sa […] The post A pus o lingura…

- Deseori v-ați lovit de problema plantelor din casa. Ori de cate ori le-ați șterge parca tot sunt pline de praf și nu știți ce sa mai faceți ca sa scapați de aceasta problema. Ei bine, in urmatorul articol veți afla trucurile magice, care va scot plante de apartament din incurcatura. Cum sa scapi de…

- In funcție de tipul de planta, rata de creștere poate varia. In timp ce unele au nevoie de aproximativ 3-4 ani pentru a ajunge la maturitate deplina, altele necesita doar 45-50 de zile pentru a crește. Cu toate acestea, exista și alți factori care pot favoriza o creștere mai rapida și mai puternica…

- Trandafirul - Este considerata o floare a iubirii și a pasiunii in Feng Shui. Trandafirii roșii sau roz sunt preferați pentru a atrage dragostea și armonia intr-un cuplu.Orhideea - Orhideele sunt asociate cu feminitatea și iubirea in Feng Shui. Aceste plante delicate și elegante sunt excelente pentru…

- Florile la ghiveci sunt nelipsite din casa fiecarui om. Acestea arata bine in casa, dar și purifica aerul. Insa, foarte mulți intampina dificultați in menținerea acestora. Din fericire, gradinarii au dezvaluit secretul care te poate ajuta sa ai florile ca in reviste. Tot ce trebuie sa faci este sa aduaugi…

- Iata care sunt plantele de care trebuie sa te feresti si ce plante ar trebui sa ai in casa, potrivit lui Mihail Platonov, autorul cartii “Vampirii si donatorii casei. Secretele protectiei energetice”.Orhideea este deosebit de periculoasa pentru casa in care locuiesc oameni nehotarati, cu vointa slaba.…