Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat miercuri mai multor media franceze, intre care si AFP, ca "intreaga lume", inclusiv Ucraina, vrea ca Rusia sa participe la viitorul summit pentru pace, noteaza Agerpres.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat miercuri mai multor media franceze, intre care si AFP, ca "intreaga lume", inclusiv Ucraina, vrea ca Rusia sa participe la viitorul...

- Peste 170 de persoane au fost ranite, in timp ce cel putin 37 au fost confirmate ca fiind ucise din cauza atacului rusesc din 8 iulie din intreaga tara, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, citat de The Kyiv Independent. Teroristii rusi trebuie trasi la raspundere pentru acest lucru. Simpla ingrijorare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers astazi la Pokrovsk, oras situat aproape de o zona dificila a frontului in regiunea estica Donetk, pentru a se intalni cu soldati, a-l prezenta pe noul comandant al fortelor comune si a inspecta situatia de securitate si umanitara din zona. Am inceput…

- Președintele american Joe Biden a avertizat ca Rusia nu se va opri la Ucraina daca va caștiga razboiul și ca in realitate intreaga Europa este amenințata de Vladimir Putin, relateaza Kyiv Independent. El a declarat sambata, in timpul unei intalniri cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca „SUA sunt…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca are nevoie de inca doua sisteme Patriot pentru a impiedica Rusia sa ocupe regiunea Harkov, relateaza Sky News, care citeaza ABC News. Declarația vine in contextul in care sunt discuții la nivel inalt in țara noastra cu privire la trimiterea…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa. Amploarea…

- Generalul american in rezerva Wesley Clark, fost comandant al forțelor aliate din Europa, apreciaza ca razboiul din Ucraina este un test de rezistența in condițiile in care cele doua parți implicate in lupte nu sunt dispuse sa faca vreun compromis și crede ca anul 2025 „poate fi decisiv”, relateaza…