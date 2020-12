Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria vrea sa achiziționeze vaccin contra COVID-19 din China și Rusia, sfidand din nou Bruxellesul Ungaria ar putea primi din China pana la un milion de doze de vaccin impotriva coronavirusului, a declarat vineri ministrul ungar de externe, peter Szijjarto, dupa o convorbire telefonica cu omologul…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…

- Ungaria si Polonia, țari aflate in conflict cu Comisia Europeana, ar urma sa se opuna prin veto bugetului UE din cauza conditionarii fondurilor de statul de drept Ungaria si Polonia, tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele…

- Autoritațile ungare au raportat marți un numar record de 3.989 de contagieri cu coronavirusul in ultimele 24 de ore și 84 de decese. 80 % dintre așezarile din aceasta țara sunt afectate de infectarile cu COVID-19, transmite Reuters, citata de Hotnews.ro. Numarul total al persoanelor care au contractat…

- Mii de studenți maghiari au manifestat vineri la Budapesta împotriva pierderii autonomiei pentru universitatea lor și a preluarii ideologice premierului Viktor Orban, potrivit AFP.În numele „libertații”, ei au marșaluit torțe în mâna, formând o mulțime…

- Aceasta hotarare a fost pronuntata in urma unei plangeri depuse de Comisia Europeana (CE). Reforma universitara este unul dintre numeroasele puncte de frictiune intre Bruxelles si Guvernul suveranistului Viktor Orban, care se afla de asemenea in conflict in dosarul migratiei sau controlul de catre statul…

- O rezoluție privind viitorul educației europene, in contextul Covid-19, a fost adoptata la Bruxelles, la inițiativa eurodeputatului Victor Negrescu. Aceasta iși propune alocari financiare consistente, reducerea decalajelor dintre regiuni și state membre, precum și asigurarea accesului la educație. Comisia…

- „Incurajam victoria lui Donald Trump, pentru ca stim ca diplomatia guvernelor democrate americane se bazeaza pe imperialismul moral”, scrie premierul suveranist ungar intr-un editorial in cotidianul ungar Magyar Nemzet, relateaza Reuters. „Noi am fost fortati sa urmam acest model inainte. Nu ne-a…