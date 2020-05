Stiri pe aceeasi tema

- Toate biletele cumparate pana acum pentru turneul din acest an de la Roland Garros ar urma sa fie anulate iar cumparatorii sa-si primeasca banii inapoi, potrivit organizatorilor, scrie Reuters, titrat de Agerpres. ”Situatia actuala genereaza prea multa incertitudine in privinta evenimentelor care ar…

- ​Organizatorii turneului de la Roland Garros au anuntat, joi, ca vor rambursa biletele cumparate pentru editia din acest an.“Situatia actuala genereaza multe incertitudini pentru toate evenimentele cu public din întreaga lume. În asteptarea conturarii organizarii turneului, am…

- Organizatorii primei editii a turneului de tenis de la Mallorca au anuntat, in cursul zile de astazi, ca aceasta competitie din cadrul circuitului ATP a fost amanata cu un an. Astfel, turneul se va desfasura intre 19 si 26 iunie 2021. „Unul dintre motivele principale ale acestei decizii este faptul…

- O decizie definitiva privind desfasurarea US Open va fi luata la mijlocul lunii iunie. Turneul american este prevazut in perioada 31 august-13 septembrie. Organizatorii au precizat ca prevad ca turneul sa se desfasoare la data prevazuta, insa, avand in vedere schimbarile provocate de pandemia de Covid-19,…

- Editia din 2020 ale festivalului Neversea a fost pusa sub semnul intrebarii, inca de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania.Pentru a oferi raspunsuri fanilor cu incertitudini, organizatorii ofera primele informatii privind situatia acestui eveniment in contextul actual, anuntand totodata introducerea…

- Abonamentele sau biletele deja achiziționate la festivalurile de Untold, de la Cluj, și Neversea, de la Constanța, vor putea fi utilizate la viitoarele ediții ale acestor manifestari, au anunțat organizatorii.

- Turneul de tenis de la Wimbledon va fi amanat, in contextul pandemiei de coronavirus, a anunțat vicepreședintele Federației germane de tenis. Organizatorii turneului urmeaza sa ia decizia finala in cursul acestei saptamani, insa decizia de anulare a turneului de Grand Slam este considerata a fi una…

- Organizatorii de la Wimbledon se pregatesc pentru o decizie fara precedent. Editia din acest an a turneului de Mare Slem ar urma sa fie anulata pentru prima oara in istorie pe timp de pace, din cauza pandemiei...