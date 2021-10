Stiri pe aceeasi tema

CJSU a luat decizia ca Liceul Tehnologic „Constantin Brancoveanu" Targoviște sa funcționeze in scenariul 2 (desfașurarea cursurilor in sistem online)

Efectele participarii in numar mare la festivalul Untold de la Cluj se vad in trendul ascendent al infectarilor pe care il observam in perioada de fata, a spus Alexandru Rafila, medic si reprezentant al Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, la postul Romania TV. Mai mult de 265.000 de persoane,…

Consiliul Judetean Dambovita, prin Centrul Judetean de Cultura Dambovita, alaturi de Fundatia Culturala Ion Dolanescu, va invita in perioada 23-24

In ceea ce priveste obligativitatea purtarii mastii, Untold a fost un esec organizatoric, deoarece aproape nimeni nu respecta regula, inclusiv primarul Emil Boc si ministrul de Interne, Lucian Bode. Totusi, organizatorii sustin ca Untold ramane „cel mai sigur loc public din Romania", avand o rata de…

Brașovenii și turiștii vor avea ocazia sa guste din cel mai cunoscut desert din inima Transilvaniei și vor putea invața arta meșteșugarilor la ,,Festivalul lichiului" de la Rupea. Primaria orașului Rupea va organiza sambata, 28 august in Cetatea Rupea ,,Festivalul lichiului Rupea – identitate culturala,…

In perioada, 27 si 28 august, la Teatrul de Vara din Baia Mare se deruleaza evenimentul „Noaptea Menestrelilor". Sunt doua decenii de cand menestrelii isi canta versul cu dor, sub clar de Luna, in Baia Mare La finele lunii se va scrie pe note muzicale o noua fila a „Noptii Menestrelilor". Va fi o editie…

Cei care vor sa participe la festivalul UNTOLD 2021, care va avea loc in perioada 9 – 12 septembrie la Cluj, știu acum clar ce reguli trebuie sa respecte, ca urmare a noilor reglementari anunțate de Guvern. Organizatorii UNTOLD au anunțat in ce condiții se poate intra la festivalul de la Cluj-Napoca:…

Pentru iubitorii de muzica, Consiliul Județean Dambovița a organizat in acest sfarșit de saptamana Festivalul „Peștera – Padina", eveniment desfașurat