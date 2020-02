Organizatorii Salonului Auto de la Geneva ii sfatuiesc pe expozanti sa isi faca analizele

Stiri pe aceeasi tema

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Beligerantii libieni ”vor sincer sa inceapa sa negocieze”, a anuntat marti emisarul ONU pentru Libia Ghassan Salame, in a doua zi de negocieri la Geneva menite sa conduca la un armistitiu de durata in aceasta tara devastata de un razboi civil, relateaza Reuters potrivit news.ro.Insa embargoul…

- Ministrul de externe ale Turciei, Mevlut Cavusoglu, a facut apel joi la extinderea NATO si la primirea Georgiei in Alianta Nord-Atlantica, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES."Nu inteleg de ce nu am invitat Georgia sau de ce nu am activat planul de actiune pentru ca Georgia sa devina membru",…

- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat miercuri, de catre principalul procuror democrat, reprezentantul Adam Schiff, in procesul din Senat pentru destituirea sa, de punerea in aplicare a unei scheme corupte pentru a presa Ucraina sa il ajute sa recastige alegerile din noiembrie, relateaza…

- Presedintele irakian Barham Saleh a abordat miercuri problema retragerii trupelor straine din tara sa intr-o intalnire cu omologul sau american Donald Trump, anunta presedintia irakiana intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Cei doi presedinti au discutat in marja Forumului…

- Evgeny Nikolsky este noul General Manager al JTI Romania, Moldova și Bulgaria. Evgeny Nikolsky s-a alaturat JTI (Gallaher) in 2001, in echipa de vanzari din Kazahstan. De atunci, a continuat sa-și dezvolte cariera și expertiza in marci și trade marketing, devenind Director de vanzari in aceasta țara,…

- Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Steve Mnuchin, va conduce un grup de oficiali americani care vor participa la Forumul economic mondial din Davos, Elveția, din cursul acestei luni, potrivit unui comunicat al Casei Albe, anunța Reuters.Alaturi de Mnuchin vor participa mai mulți oficiali,…

- Prima țara din Europa care renunța la energia atomica, dupa dezastrul de la Fukushima. In premiera, a deconectat vineri de la rețea o centrala nucleara Centrale nucleara de la Muehleberg (Elvetia) a fost deconectata vineri de la retea, dupa 47 de ani de activitate, eveniment ce a marcat debutul renuntarii…