Organizatorii Neversea au investit anul acesta aproape un milion de euro in plaja unde se va tine festivalul, noutatile incluzand o zona de cinema si una de birouri, pentru cei care vor sa lucreze de la mare, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES.



"Continuam sa sustinem comunitatea din Constanta si sa promovam plaja de aici. Este un loc minunat pe care l-am descoperit acum cinci ani, atunci cand am si facut promisiunea ca ne vom implica si in a promova turismul la Marea Neagra, in Constanta, prin toate actiunile noastre. Anul trecut, pe plaja Neversea, zeci de mii de constanteni,…