- Toti spectatorii care au cumparat bilete vor intra la concerte, precizeaza organizatorii Festivalului "George Enescu", mentionand ca este respectata limita de 70% de ocupare a salii. Sursa citata mentioneaza ca, in urma unei erori de redactare a unei adrese din partea ARTEXIM, Prefectura Capitalei a…

- Editia a 25-a a Festivalului International "George Enescu" incepe sambata la Sala Palatului din Bucuresti, pe langa marile orchestre straine care vin in Capitala fiind anuntati si foarte multi artisti...

- Trei actori mari urca in premiera pe scena Festivalului Internațional George Enescu in 2021 – Robert Powell, Maia Morgenstern și Vlad Ivanov -, ca parte din dialogul intre arte pe care il promoveaza acest eveniment, anunța organizatorii, arata Agerpres. Vlad Ivanov va juca doua roluri. In…

- Expozitia multimedia „Mirrors of Brancusi”, un proiect care urmareste sa surprinda esenta sculptorului roman printr-o serie de instalatii si de experiente bazate pe opera lui Constantin Brancusi, va putea fi vazuta, in perioada 28 august - 4 septembrie la Sala Palatului din Bucuresti, in cadrul celei…

- Celebrul contrabasist Avishai Cohen va interpreta, la Sala Radio, pe 19 septembrie, noul sau album „Two Roses” alaturi de Orchestra Simfonica din Bucuresti, condusa de dirijorul John Axelrod, cu Elchin Shirinov la pian si Roni Kaspi la percutie, in cadrul sectiunii Muzica Secolului XXI a Festivalului…

- Organizatorii Festivalului International "George Enescu" anunta limitarea preventiva a vanzarii de bilete la Ateneul Roman si la Auditorium la 70% din capacitatea salii, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de Covid-19, informeaza News.ro. In functie de situatia epidemiologica din…

- Biletele la Festivalul Internațional George Enescu vor fi puse in vanzare luni, 19 iulie. Este a 25-a ediție a evenimentului. Prețurile variaza intre 70 de lei și 230 de lei, inforemaza Mediafax. Festivalul Internațional George Enescu 2021 va avea loc intre 28 august și 26 septembrie. Vor…

- Editia a zecea a festivalului „Vara magica”, intitulata „Marea Muzica a lumii la Bucuresti”, se desfașoara incepand deja din 7 iulie și continua pana pe 19 august la Sala Mare a Ateneului Roman. Pe scena festivalului din acest an urca orchestrele Romanian Chamber Orchestra – dirijata de Cristian Macelaru,…