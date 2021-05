Cultura intra mai greu pe radarul autoritatilor, iar oamenii care activeaza in acest sector au ajuns la limita de sus in ceea ce prveste rabdarea. Asociatia Romana a Organizatorilor de Concerte si Evenimente Culturale (AROC) a trimis o noua scrisoare deschisa presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, prin care ii este solicitat sa se implice activ in rezolvarea problemelor sectorului cultural, puternic afectat de pandemie si ignorat de guvernanti. Prima scrisoare deschisa, trimisa in urma cu mai mult de 45 de zile, a adunat semnaturile a peste 800 de organizatii culturale din…