Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii de festivaluri din Cluj din comunitatea „Un sigur Cluj” au lansat „biletele de solidaritate” pentru refugiații din Ucraina și trimit echipamente și materiale necesare la Cernauți, unde Primaria a cerut ajutor.

- Organizatorii de festivaluri din Cluj, adunați in comunitatea ”Un Singur Cluj”, implicata și in pandemia COVID, lanseaza o campanie de strangere de fonduri pentru Ucraina.”Razboiul de langa Romania fura vieți omenești și distruge sute de mii de familii. Peste un milion de oameni au plecat pana acum…

- Gigi Becali ajuta refugiații din Ucraina. Patronul FCSB și-a aratat din prima clipa disponibilitatea de a sari in ajutorul oamenilor afectați de razboiul declanșat de Rusia impotriva țarii vecine. Tragedia umana a civililor ucraineni face ca aceștia sa-și caute salvarea inclusiv in Romania. Gigi Becali…

- Incepand de astazi, refugiații din Ucraina pot suna gratuit pentru sprijin la 0800 360 880 din Romania sau 0800 801 489 din Ucraina, intre orele 8-18, de luni pana duminica. De asemena, romanii pot oferi ajutor pe o

- Razboiul din Ucraina si mai ales valul de refugiati indreptat catre Romania a declansat o miscare de solidaritate fara precedent in cel mai nordic judet al Romaniei. Sute de localnici din judetul Botosani si-au pus la dispozitie casele pentru cazarea refugiatilor alungati de razboiul din Ucraina.

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zalauanul Kiss Tibor a plecat sambata dimineata in jurul orei 2:00 spre vama Sighet pentru a ajuta refugiatii din Ucraina, dupa ora 4:30 au fost cateva persoane care au avut curajul sa intre in masina lui dupa ce au vorbit in limba engelza si au inteles ca romanii sunt acolo sa ajute. Tibor ne-a declarat,…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților asigura permanența in Gara Burdujeni din municipiul Suceava pentru refugiații din Ucraina care ajung in aceasta gara pentru a pleca mai departe cu trenul, in special spre București sau Cluj, de unde vor sa plece cu avionul spre alte țari. Voluntari ai ...