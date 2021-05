Asociația Romana a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) vine cu o dezmințire asupra faptului ca sectorul organizatorilor de concerte și evenimente culturale a primit ajutor din partea statului roman, așa cum se vehiculeaza in presa, in urma comunicatului dat de Guvernul Romaniei referitor la adaugarea acestora in OUG 224 (schema de ajutor pentru sectorul HORECA). In aceasta schema de ajutor au fost adaugați, in urma votului in Parlamentul Romaniei de azi, organizatorii de expozitii, targuri si congrese – operatorii economici care activeaza sub codul CAEN 8230). Organizatorii…