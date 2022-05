Stiri pe aceeasi tema

- Sub comanda noului antrenor, francezul Patrick Mouratoglou, Simona Halep a invins-o sambata pe Paula Badosa, in turul II al turneului pe zgura de la Madrid. La final, Mouratoglou a postat pe Instagram o fotografie cu el și Halep, care pana duminica, 1 mai, a adunat aproape 22.000 de like-uri.Simona…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 21 WTA) o va avea drept adversara pe Cori Gauff (SUA; 18 ani, 16 WTA), cap de serie numarul 14, in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid (Spania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 6.575.560 de…

- Simona Halep (21 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid, dupa ce a invins-o pe Paula Badosa (2 WTA), scor 6-3, 6-1, transmite GSP . In optimile de finala, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (18 ani, 16 WTA), marea speranța a tenisului american. Meciul se va disputa…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Acolo va da peste Cori Gauff (18 ani, 16 WTA). Meciul va avea loc luni, la o ora ce urmeaza sa fie anunțata de organizatori. Gazeta se…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Gazetarul Cristian Tudor Popescu (65 de ani) a avit numai cuvinte de lauda la adresa Simonei dupa prestația sa. CTP este de parere ca Simona…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) a invins-o pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), scor 6-3, 6-1, și s-a calificat in optimile de finala ale Mastersului de la Madrid. Sportiva din Constanța spune ca un rol important in victorie l-a avut și Patrick Mouratoglou. Gazeta se afla la Madrid, prin intermediul…

- Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) o infrunta sambata pe Paula Badosa (24 de ani, 2 WTA), in meciul-vedeta din turul II al Mastersului de la Madrid. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 2. Organizatorii nu au anunțat deocamdata ora de start a partidei. Simona Halep nu a avut…