Organizator UNTOLD și Neversea: Evenimentele unde se testează oamenii sunt mai sigure decât supermarket-ul Eduard Chereji, unul din creatorii UNTOLD și Neversea, a declarat duminica la Antena 3 ca din experimentele facute in Spania, Olanda și Germania reiese ca spectacolele unde se testeaza oamenii sunt mai sigure decat supermarket-ul. Citește și: VIDEO Eveniment grandios in Egipt: 'Parada de Aur a Faraonilor' - 22 de mumii regale, 18 regi si patru regine, in procesiune prin Cairo "Eu sunt foarte optimist pentru ca in 2021 suntem intr-un scenariu mult mai favorabil decat in 2020. In acest an, iata ca avem soluții non-invazive de testare rapida. Ar fi greșit sa spunem ca doar cei care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

