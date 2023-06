Stiri pe aceeasi tema

- Dr. ist. Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie, a realizat o scurta incursiune in istoria aviației la Brașov. Interviul ne-a fost acordat cu ocazia Zilelor Porților Deschise ale Aeroportului Internațional Brașov – Ghimbav. Nicolae Pepene spune ca, din pacate, Brașovul a marcat in decursul…

- Politia rusa a arestat duminica, in centrul Moscovei, mai multi activisti care cereau eliberarea liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, care implineste astazi 47 de ani, transmite EFE. Potrivit organizatiei OVD-Info, circa zece persoane cu pancarte precum „Nu esti singur, Libertate pentru…

- Politia rusa a arestat duminica, in centrul Moscovei, mai multi activisti care cereau eliberarea liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, care implineste astazi 47 de ani, transmite EFE. Potrivit organizatiei OVD-Info, circa zece persoane cu pancarte precum "Nu esti singur, Libertate pentru…

- Propunand vizitatorilor iluzii optice si alte trucuri mintale, "Paradox Museum" si-a deschis portile joi la Paris, iar Franta a devenit cea de-a sasea tara care gazduieste un muzeu de acest tip, care se defineste ca fiind "cel mai uluitor din lume". Din "sala camuflaj", care ii face pe spectatori sa…

- Armele promise Ucrainei in ultimele zile suplimenteaza ajutorul militar oferit sau promis in lunile trecute și ofera Kievului mare parte din capacitatea necesara pentru declanșarea contraofensivei, explica analiștii citați de New York Times. Aliații din Germania, Marea Britanie, Franța și Italia i-au…

- Dupa Roma, Berlin și Paris, liderul de la Kiev merge și in Marea Britanie. Volodimir Zelenski va fi primit luni de catre premierul britanic Rishi Sunak, in cadrul unui turneu european in care cere ajutoare militare suplimentare, relateaza BBC News. Zelenski a anunțat intr-o postare pe Twitter ca ca…

- Cele mai mari doua mari forțe din Uniunea Europeana iși testeaza din nou puterea, iar acest lucru ar putea fi rau nu numai pentru unitatea fragila a blocului, ci și pentru incercarea acestuia de a deveni lider mondial in lupta impotriva schimbarilor climatice, scrie Politico.

- Prețul apartamentelor reprezinta un subiect fierbinte in toata lumea, piața imobiliara fiind direct influențata de schimbarile economice și geo-politice care au loc pe mapamond.Un studiu efectuat de agenția britanica Knight Frank dezvaluie ce apartament poți sa cumperi cu un milion de dolari,…