Organizațiile municipale și orășenești ale PNL și-au ales președinții Politic Organizațiile municipale și orașenești ale PNL și-au ales președinții iunie 26, 2021 12:51 Cele mai importante organizații ale liberalilor din județ, respectiv cele municipale și orașenești, și-au ales conducerea pentru urmatorii patru ani. In perioada destinata alegerilor din organizațiile locale, liberalii și-au ales atat președinții, cat și vicepreședinții și membrii birourilor politice locale. Primii care și-au ales conducerea au fost liberalii alexandreni, care au decis sa-i acorde votul de incredere consilierului local Haralambie Epure, cel care era de altfel și președinte… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

