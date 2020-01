Stiri pe aceeasi tema

- Consiliului Minoritatilor Nationale a inaintat o declarație prin care ii cere primarului din Targu Mureș, Dorin Florea, sa iși ceara scuze pentru afirmațiile discriminatorii și instigatoare la ura prezente intr-o postare de-a sa de pe Facebook și sa iși prezinte demisia....

- La initiativa UDMR si a Partidei Romilor Pro-Europa membrii Consiliului Minoritatilor Nationale (CMN) au adoptat o declaratie comuna, prin care condamna afirmatiile rasiste ale primarului orasului Targu Mures Dorin Florea solicitand acestuia sa isi ceara scuze si sa isi prezinte demisia. Declaratia…

- Platforma Aresel a anuntat, luni, ca a depus la Administratia Prezidentiala o scrisoare prin care ii solicita presedintelui Klaus Iohannis retragerea decoratiei Ordinul Pentru Merit in grad de Cavaler detinuta de primarul din Targu Mures, Dorin Florea, in urma declaratiilor acestuia referitoare la necesitatea…

- Peste 150 de persoane au participat, vineri, in centrul municipiului Targu Mures la un miting organizat de platforma civica Aresel, cerand demisia primarului Dorin Florea pentru declaratiile acestuia referitoare la necesitatea unei dezbateri publice privind responsabilitatea nasterii unui copil si a…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, considera ca primarul din Targu Mures, Dorin Florea, greseste profund atunci cand vorbeste despre modul de acordare a alocatiilor, acest venit fiind un drept al copilului, nu al parintilor. "Am vazut ca imediat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu afirma ca atitudinea primarului din Targu Mures este dovada unei lipse de viziune "asupra unei probleme pe cat de reale pe atat de dureroase". "Este de neconceput ca in anul 2020 sa se afle in pozitii de autoritate persoane lipsite atat de o intelegere in profunzime a…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu afirma ca atitudinea primarului din Targu Mures este dovada unei lipse de viziune "asupra unei probleme pe cat de reale pe atat de dureroase". "Este de neconceput ca in anul 2020 sa se afle in pozitii de autoritate persoane lipsite atat de o intelegere in profunzime a…