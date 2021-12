Stiri pe aceeasi tema

- Principalele subiecte incluse pe agenda reuniunii Consiliului European se refera la coordonarea europeana in contextul pandemiei de COVID-19, gestionarea situatiilor de criza si rezilienta la acestea, preturile la energie, securitatea si apararea Uniunii Europene, aspectele externe ale migratiei, relatiile…

- Mii de oameni au ieșit in strada la proteste impotriva restricțiilor Covid, la Bruxelles. Acestea au devenit violente, iar autoritațile au fost nevoite sa foloseasca forța pentru a-i indeparta pe manifestanți. Protestatarii furiioși aruncau cu pietre și artificii spre polițiști. Inițial, au marșaluit…

- Sectorul turismului global se asteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari in acest an sub efectul restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO) cu sediul la Madrid, care apreciaza ca reluarea activitatilor in acest sector este lenta…

- Sectorul turismului global se asteapta la pierderi de 2.000 de miliarde de dolari in acest an sub efectul restrictiilor legate de pandemia de COVID-19, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Turismului (UNWTO) cu sediul la Madrid, care apreciaza ca reluarea activitatilor in acest sector este lenta…

- Dupa ce Austria a anunțat oficial lockdown total la nivel național, tot mai multe țari ale lumii intensifica discuțiile legate de o noua carantina. Intre timp, guvernele au impus deja masuri mai aspre pentru a limita raspandirea in masa a coronavirusului. Ultimul val al pandemiei de Covid-19 a lovit…

- Romania este copleșita de valul 4 al pandemiei. In ultimele 24 de ore, țara noastra a inregistrat 574 de decese din cauza COVID-19. Celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene au raportat, in total, 571 de decese din cauza virusului.

- Vizitatori straini - complet vaccinati - pot intra din nou in Statele Unite - incepand de la 8 noiembrie -, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza AFP, citat de news.ro

- Razbunarea muncitorilor europeni. Șoferii europeni rad de vizele pe 3 luni oferite de britanici: „Iși bat joc de noi. Sa iasa singuri din rahatul in care au intrat’ Șoferii de camion din Uniunea Europeana nu vor veni in Marea Britanie cu contracte pe termen scurt pentru a rezolva criza combustibilului,…