Opt organizatii au transmis, vineri, un comunicat comun, in care abordeaza problema Planului National de Redresare si Rezilienta. ”Guvernul a ramas blocat in trecut, sustine investitiile in combustibili fosili, nu abordeaza criza climatica si nici declinul biodiversitatii. Cerem revizuirea integrala a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe domeniile Schimbari climatice, Mediu si Energie prin derularea unei proceduri de consultare a publicului adecvata, incluziva si transparenta”, au transmis organizatiile Bankwatch, WWF, Declic, Asociatia Kogayon, Fundatia Conservation Carpathia,…