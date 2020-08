Organizații de creditare nebancară: Iată cum sunt înșelați moldovenii care împrumută bani PodcasturiOrganizații de creditare nebancara: Iata cum sunt inșelați moldovenii care imprumuta bani Imprumuturile de consum contractate de la organizații de creditare nebancare le dau cetațenilor tot mai multe batai de cap. Specialiștii avertizeaza: Exista multe pericole atunci cand luam astfel de imprumuturi, in special, la etapa rambursarii. Inițial oamenii sunt atrași de ofertele avantajoase - eliberarea banilor se face imediat, este nevoie doar de prezentarea unui act de identitate. Ofertele sunt insoțite de slogane precum "intorci cat iai", "fara gaj". Potrivit avocatului Boris… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

