Organizaţie europeană: Există suficient nichel şi litiu pentru a produce până la 14 milioane de vehicule electrice la nivel global în 2023 Intr-un studiu bazat pe datele BloombergNEF privind volumele maxime globale de nichel si litiu pentru baterii destinate vehiculelor electrice, T&E a spus ca in 2025 acestea vor fi suficiente pentru a produce 21 de milioane de vehicule electrice la nivel global. Excluzand nichelul rusesc, T&E a spus ca ar trebui sa existe suficiente materii prime pentru 19 milioane de vehicule electrice in 2025. Vanzarile globale de vehicule electrice s-au dublat la 4,2 milioane de vehicule in 2021, de la putin peste 2 milioane in 2020. Firma dec onsultanta auto LMC a estimat ca vanzarile globale de vehicule electrice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

