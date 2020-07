Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei 20 de pasageri ai unui autobuz luati ostatici marti de un barbat înarmat la Lutk, în vestul Ucrainei, au fost eliberati, a anuntat politia ucraineana, relateaza Reuters și Agerpres. „Toti ostaticii au fost eliberati!”, a anuntat pe Facebook viceministrul de interne…

- Presedintele Ungariei a cerut marti Ucrainei si Romaniei sa opreasca poluarea raurilor Tisa si Somes, care curg si in Ungaria si care, dupa inundatiile din ultimele saptamani, aduc recipiente de plastic si alte deseuri, relateaza Reuters.

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unui incendiu forestier de amploare produs in estul Ucrainei, anunta autoritatile, citate de cotidianul Le Figaro.Incendiul de vegetatie a izbucnit in regiunea Lugansk, aflata partial sub controlul insurgentilor separatisti…

- CHIȘINAU, 16 iun - Sputnik. Potrivit Poliției de Frontiera, timp de 24 de ore au traversat hotarele țarii noastre 7 662 de persoane, dintre care 4 757 au fost inregistrate pe sensul de intrare in Republica Moldova. Cei mai mulți oameni au traversat frontiera cu Romania - 3 078 , iar la granița…

- Olena, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat vineri ca a fost diagnosticata cu noul coronavirus dar ca soțul ei și cei doi copii ai cuplului au fost testați negativ, relateaza Reuters. „Astazi am primit un test pozitiv cu coronavirusul. Vești neașteptate ținand cont ca…

- Politia ucraineana va investiga daca presedintele Volodimir Zelenski a incalcat restrictiile antiepidemice instituite in Ucraina mergand la o cafenea impreuna cu membri ai echipei sale si cu alti functionari in timpul unei vizite in orasul Hmelnitki, situat la circa 340 de kilometri de capitala Kiev,…