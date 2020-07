Stiri pe aceeasi tema

- Nava Ocean Viking, care a salvat joi, in Mediterana Centrala, 118 migranti plecati din Libia, a formulat deja ”trei cereri” Italiei si Maltei pentru a i se comunica numele unui port de debarcare, a anuntat luni organizatia neguvernamentala SOS Mediterranee, care administreaza nava umanitara, potrivit…

- In total, 67 de migranti au fost salvati vineri in largul coastelor insulei italiene Lampedusa, in sudul Siciliei, de nava Mare Ionio inchiriata de organizatia italiana de stanga Mediterranea, a anuntat aceasta intr-un comunicat, noteaza AFP preluat de agerpres. Migrantii se aflau la bordul unei…

- Cu ajutorul navei Mare Ionio inchiriata de organizatia italiana de stanga Mediterranea, au fost salvați, vineri, 67 de migranti in largul coastelor insulei italiene Lampedusa, in sudul Siciliei, noteaza AFP, citata de Agerpres.Migrantii se aflau la bordul unei ambarcatiuni din lemn in deriva la circa…

- Surse media germane susțin ca numarul refugiatilor care au incercat sa intre in Uniunea Europeana a crescut semnificativ in luna mai, informeaza DPA, citata de agerpres. Astfel, in luna mai a acestui an, s-au inregistrat aproape 4.300 de treceri neautorizate ale frontierei pe principalele rute de migratie…

- Trei state membre ale Uniunii Europene au acceptat sa primeasca o parte a celor 425 de migranti care au debarcat in Malta la finalul saptamanii trecute, a anuntat luni Comisia Europeana, transmite dpa. Portugalia, Franta si Luxemburg isi anuntasera pana luni disponibilitatea de a primi unii migranti,…

- Organizatia de aparare a drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) a cerut vineri Maltei sa autorizeze "imediat" debarcarea pe teritoriul sau a peste 160 de migranti blocati in mod "arbitrar" in Marea Mediterana si sa le acorde azil, potrivit AFP. Cele 160 de persoane - refugiati si migranti - au…

- Garda de Coasta spaniola si politia au salvat in total 62 de migranti de pe cinci ambarcatiuni in Marea Mediterana in ultimele doua zile, informeaza joi DPA potrivit Agerpres. Migrantii, toti algerieni, au fost descoperiti miercuri si joi in largul coastei regiunii sud-estice Murcia si au fost transportati…

- Guvernul german a solicitat ajutorul Comisiei Europene pentru salvarea unei nave germane private cu migranti Alan Kurdi, care se afla in Marea Mediterana cu aproape 150 de oameni la bord, relateaza dpa potrivit Agerpres. Comisia a fost solicitata ''pentru sprijin coordonat'' in ceea ce priveste migrantii,…