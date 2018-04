Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite in curand o echipa de inspectori in orasul sirian Douma, in Ghouta Orientala, pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice de pe 7 aprilie, in care au fost ucise zeci de persoane si care a declansat reactii…

- Directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), Ahmet Uzumcu, si-a exprimat ingrijorarea, luni, fata de informatiile privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma si a cerut o analiza preliminara a rapoartelor existente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii Japoniei și Coreii de Nord ar putea organiza un summit la inceputul lunii iunie, potrivit informațiilor aparute in ziarul japonez Asahi, scrie Reuters. Japonia intenționeaza sa organizeze un summit cu peninsula nord-coreeana, pentru a discuta despre cetațenii japonezi rapiți de agenții nord-coreeni…

- PSD Iași ramane fara un important membru de partid. Deși liderii social-democrați au incercat sa țina in mare secret excluderea primarului din Iași, Mihai Chirica, Organizația PSD Iași anunța ca a primit decizia Comitetului Executiv Național al PSD, prin care acesta este exclus din PSD.

- Fortele de securitate franceze au dejucat doua atacuri teroriste de la inceputul acestui an, a anuntat, duminica, Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- ''Ne revine sa punem capat conflictului armat si situatiilor legate de acesta si sa ne punem la dispozitie toate fortele pentru impulsionarea procesului politic'', scrie conducerea ETA in textul adresat membrilor organizatiei separatiste.ETA (acronim de la Euskadi Ta Askatasuna, care in…

- Organizatia separatista basca ETA a inceput sa voteze cu privire la dizolvarea sa, a relatat joi cotidianul basc Gara, care publica fragmente dintr-o scrisoare a conducerii gruparii, favorabila acestei optiuni, transmite AFP. ''Ne revine sa punem capat conflictului armat si situatiilor…

- Fortele kurde din regiunea Afrin din Siria, unde se desfasoara o ofensiva militara a Turciei, au anuntat vineri ca suspecteaza un atac chimic, dupa ce sase persoane au fost spitalizate cu probleme respiratorii, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al militiilor kurde YPG a confirmat ca a avut…