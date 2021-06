Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre copiii romani este supus unei forme de abuz si 30% se afla in risc de saracie si excluziune sociala, Asociatia Salvati Copiii. "In Romania, un copil din doi este afectat de...

- In Romania, un copil din doi este afectat de analfabetism functional, este supus unei forme de violenta, iar un copil din trei traieste in risc de saracie si excluziune sociala, sase copii dintr-o mie mor inainte de a implini un an de viata, 750 de fete sub 15 ani devin mame anual, si cel putin 100.000…

- Peste 1 milion de oameni traiesc la ora actuala in Romania in comunitați izolate fara locuințe. Sunt sute de mii de copii care n-au acces la condiții decente, iar unii dorm chiar in noroi, spune Ștefan Darabuș, director regional pentru Europa Centrala si de Sud al organizatiei Hope and Homes for Children.…

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii care au parintii plecati la munca in strainatate a ramas fara ingrijire, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati. Organizatia Salvati Copiii a facut un studiu cu 700 de copii, in urma…

- Sunt persoane in Romania care s-au infectat cu noul coronavirus exact in intervalul dintre cele doua doze de vaccinare. Mulți se intreaba, in aceste condiții, in care trec deja prin boala, ce se intampla cu rapelul. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a oferit raspunsul.…