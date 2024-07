Organizația Salvați Copiii România: Trei caravane medicale, dotate cu aparatură medicală, sunt pe teren, în comunitățile rurale vulnerabile Trei caravane medicale, dotate cu aparatura medicala, sunt pe teren, in comunitațile rurale vulnerabile: Copii subnutriți, cu anemii carențiale, printre afecțiunile diagnosticate. • Rata mortalitații infantile in mediul rural (6,8 la mia de copii nascuți) este cu 33% mai ridicata decat in mediul urban (5,1‰); • Mai puțin de jumatate (47%) din localitațile din Romania au suficienți medici de familie; • Organizația Salvați Copiii Romania a pus la dispoziția echipelor medicale ale Asociației Caravana cu Medici trei caravane medicale in valoare de 300.000 de Euro, dotate cu aparatura medicala. București,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații impreuna cu Organizația Mondiala a Sanatații și organizația non-guvernamentala Medici pentru Romania au deschis workshop-ul ”Resurse Umane in Sanatate: Acțiuni Locale, Rezultate Naționale”, focalizat pe tema retenției și atragerii de medici in zonele care acum sunt slab deservite…

- Banca Mondiala finanțeaza in Romania proiecte medicale, de invațamant, de transport și de management al riscului la dezastre, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Șeful Executivului a facut acest anunț dupa cea mai recenta intalnire pe care a avut-o la București cu reprezentanții Bancii Mondiale. ”Rezultatele…

- Dotarea precara a secțiilor de terapie intensiva neonatala și a maternitaților din Romania, precum și intarzierea lucrarilor de reabilitare și modernizare sunt condiții agravante pentru rata ridicata a mortalitații infantile in Romania, din nou in creștere. Pentru anul 2024, peste 45 de unitați medicale…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a anunțat miercuri seara, 29 mai, ca s-au emis mandate de arestare pentru toți cei 13 inculpati cercetati in dosarul eliberarii cu acte false a medicamentului de slabit Ozempic.13 angajați de la o clinica privata și o farmacie, banuiți ca falsificau rețete și apoi…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Ministerul Energiei inițiaza un Grup de Lucru pentru dezvoltarea Comunitaților de Energie in Romania și lanseaza invitația de aderare la Grup entitaților interesate, potrivit unui comunicat al instituției. Scopul inițiativei este de a accelera crearea cadrului legislativ pentru…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca va duce la bun sfarsit proiectul Spitalului Metropolitan Bucuresti, pe care l-a inceput in mandatul de primar general, in cazul in care va castiga alegerile locale. „In domeniul Sanatatii trebuie sa reluam constructia de spitale…

- Doua femei, medici la Spitalul Clinic CF2 din Bucuresti, au fost trimise in judecata pentru fals intelectual dupa ce, in martie 2021, in contextul pandemiei de COVID si al restrictiilor privind internarile pacientilor cu simptome specifice acestei boli, ar fi falsificat diagnosticul unei femei care…

- In urma cu patru ani, dupa preluarea mandatului de primar de sector, Daniel Baluța anunța o serie de proiecte de infrastrucutura pentru locuitorii din administrația sa. Printre ele se afla și singurul spital de Stomatologie construit in București, in ultimii 50 de ani, cu 65 de cabinete medicale si…