Organizația 'Reporteri fără Frontiere' a clasat România pe locul 53 din 180 de țări incluse în raportul lor privind libertatea presei Lipsa de transparența a finanțarii mass-media, in special din fondurile publice, precum și dificultațile pieței submineaza fiabilitatea informațiilor și increderea in media, se arata intr-un raport despre Romania al organizației ''Reporteri fara Frontiere'', informeaza Rador. Raportul menționeaza in același timp ca peisajul mediatic romanesc este divers și pluralist și ofera teren fertil pentru investigații de interes public puternice. CITESTE SI Romania 2023: O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o caruța fara 'conducator', pe un drum public 00:00 544 Amenzi usturatoare pentru șoferi!… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI2023: O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o caruța fara 'conducator', pe un drum public 00:00 544usturatoare pentru șoferi!…

Stiri pe aceeasi tema

- Alți 14 romani au parasit Sudanul impreuna cu doi membri de familie. Majoritatea acestora, respectiv 15, au juns in Egipt, cu excepția unei singure persoane. Ministerul roman de Externe a anunțat ca va acorda sprijinul necesar pentru a aducerea in Romania noua cetațeni romani și a unui membru de familie,…

- Dupa o serie neagra in care a fost implicat depozitul ecologic de la Stauceni care s-a aflat la un pas de inchidere in vara anului trecut s-a ajuns la momentul in care, paradoxal, este considerat model de bune practici.

- Daca am trai vremuri mai relaxate, unele dintre glumite ar fi, intr-adevar, nevinovate. Nu stiu prin ce algoritm, cu setarile din fabrica, noul telefonul imi agata in motorul de cautare, in fiecare dimineata, un calup de „stiri". Nu le citesc, dar ma intriga mereu subiectele, multe dintr-o zona de cancan,…

- Romania are puțin peste 5 milioane de pensionari, adica un sfert din populația țarii, iar numarul pensionarilor a scazut in 2022 cu 75.000 fața de anul anterior, potrivit datelor INS. In anul 2022: numarul mediu de pensionari a fost de 5.000.400 persoane, in scadere cu 75 mii persoane fata de anul…

- Dupa saptamani de dezbatere pe marginea proiectului de act normativ ce reglementeaza guvernanța corporativa, la inițiativa Guvernului, Comisia de Administrație a Senatului a votat varianta mult imbunatațita care a rezultat din grupul de lucru constituit la nivelul Secretariatului General alGuvernului.…

- In urma cu mai bine de 400 de ani, Lloyds era o cafenea cunoscuta din Londra, una dintre primele din lume. Astazi, este cea mai mare bursa de asigurari de pe glob și asta pentru ca cei care au condus organizația au știut sa plateasca la timp și integral daunele, mai ales in momentele dificile pentru…