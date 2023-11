Organizația PMP Hunedoara a trecut, in corpore, la PUSL Dupa ce filiala PER Arad s-a alaturat PUSL saptamana trecuta, organizația județeana Hunedoara a Partidului Mișcarea Populara (PMP) a trecut, in corpore, la Partidul Umanist Social Liberal. Dupa șocul de saptamana trecuta, cand organizația PER Arad a trecut la PUSL, acum organizația județeana Hunedoara a PMP s-a alaturat umaniștilor. „Organizația județeana Hunedoara a Partidului Mișcarea […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

