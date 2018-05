Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe saluta intrarea in vigoare, la 2 mai 2018, a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice OIAC privind privilegiile si imunitatile OIAC, semnat la Haga, la 6 septembrie 2017.Acordul a fost ratificat de catre Parlamentul Romaniei…

- Experti din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) s-au deplasat miercuri intr-un al doilea loc din orasul sirian Douma, in fosta enclava controlata de rebeli din Gouta Orientala, tinta unui presupus atac chimic la inceputul lunii aprilie, a anuntat organizatia, relateaza…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a manipulat rezultatele anchetei sale privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal pentru a acuza Rusia, a afirmat sambata seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, transmite AFP, conform agerpres.ro. Potrivit lui Lavrov,…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat joi teza guvernului britanic cu privire la originea rusa a agentului neurotoxic folosit pentru otravirea, pe teritoriul Marii Britanii, a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale, Iulia, scrie agerpres.ro.

- Experții Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) au publicat la 12 aprilie rezumatul raportului cu privire la rezultatele analizei substanței toxice, care a fost folosita in tentativa de asasinare a fostului ofițer GRU Serghei Skripal in Salisbury. In rezumatul raportului substanța in…

- Directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), Ahmet Uzumcu, si-a exprimat ingrijorarea, luni, fata de informatiile privind un atac cu arme chimice in orasul sirian Douma si a cerut o analiza preliminara a rapoartelor existente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a primit mai multe sesizari privind utilizarea armelor chimice in enclava rebela Ghouta de Est, de langa Damasc, a declarat marti directorul general al organizatiei, Ahmet Uzumcu, citat de AFP. Incepand din 2014, o misiune a OIAC a anchetat 70 de…