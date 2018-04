Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW) a confirmat analiza Regatului Unit privind tipul de neurotoxina folosita in otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia Skripal, scrie BBC. Organizatia nu a numit substanta ca facand parte din gama Novichok dar a sustinut…

- Nepoata fostului spion rus Sergei Skripal, care a fost otravit alaturi de fiica sa Yulia cu o neurotoxina pe 4 martie in Salisbury, nu a primit viza pentru a merge in Marea Britanie, relateaza Reuters. Moscova cere explicații cu privire la refuzul autoritaților britanice.

- Potrivit site-ului ziarului londonez, serviciile de informatii britanice au organizat o reuniune cu aliatii lor pentru a-i informa ca au legat gazul neurotoxic folosit pe 4 martie la Salisbury, in sud-vestul angliei, de baza militar rusa Sihani. In aceasta reuniune, serviciile britanice de…

- „M-am trezit acum o saptamana si pot spune ca imi revin pe zi ce trece”, se arata in comunicatul in numele Yuliei Skripal. „Trebuie sa le multumesc multor persoane pentru recuperarea mea si as vrea sa mentionez in mod special oamenii din Salisbury care m-au ajutat atunci cand eu si tatal meu…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in care Londra si Moscova se acuza reciproc, transmite AFP. "Din nefericire, nu am putut obtine doua treimi…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Rusia va expulza diplomati britanici “in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC potrivit News.ro…