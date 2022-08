Stiri pe aceeasi tema

- FPTR lanseaza o noua ediție a programului „Litoralul pentru toți”. Programul incepe pe data de 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana,…

- Programul social „Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august, iar tarifele pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 75% mai mici decat cele din varf de sezon, arata datele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc…

- Programul social “Litoralul pentru toti” a ajuns la editia cu numarul 41.Programul incepe in acest an pe data de 28 august, iar tarifele pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 75% mai mici decat cele din varf de sezon, arata datele Federatiei Patronatelor…

- ”Programul social “Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august si dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turistii se pot caza in hotelurile din statiunile autohtone de la Marea Neagra la tarife ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- Andreea Banica și-a facut in pandemie un hotel la malul marii, iar vara aceasta a fost inaugurat pentru a primi turiștii. Unitatea de cazare se afla in stațiunea Eforie Nord și este cotata ca fiind de 5 stele. Prin urmare, prețurile nu sunt deloc pentru orice buzunar, chiar daca hotelul... The post…

- Ionut Nedea a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca sunt hoteluri in Mamaia cu preturi mai mici decat restul litoralului. ”In ultima vreme, in ultimele zile, am constatat o crestere a cererii pe Mamaia. Acest lucru se datoreaza si faptului ca multe dintre hoteluri, multi parteneri de-ai…

- „Sejururile pentru minivacanta de Rusalii au inceput sa se vanda inca din luna ianuarie, dar pe masura ce ne apropiem de aceasta perioada, numarul cererilor a crescut. Cei mai multi turisti au ales pachetele de trei nopti de cazare la mare, dar sunt si turisti care isi prelungesc sejurul la 4-5 nopti.…

- “Sejururile pentru minivacanta de Rusalii au inceput sa se vanda inca din luna ianuarie, dar pe masura ce ne apropiem de aceasta perioada, numarul cererilor a crescut. Cei mai multi turisti au ales pachetele de trei nopti de cazare la mare, dar sunt si turisti care isi prelungesc sejurul la 4-5 nopti.…