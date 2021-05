“HORA are ca numar de membri 200 de companii medii si foarte mari, apreciem ca numarul angajatilor din HORA este in jur de 32.000 de angajati. 80% dintre acestia sunt vaccinati astazi, in urma discutiilor si a eforturilor de lamurire pe care le-au facut proprietarii din industrie”, a declarat marti Daniel Mischie, presedinte HORA. Intrebat cati angajati a pierdut industria de la inceputul pandemiei, Mischie afirma ca din cei 200.000 de oameni care lucreaza in industrie direct in restaurante, mai lucreaza 120.000. “Pentru 80.000 dintre angajati, in situatia in care se revine la normal, antreprenorii…