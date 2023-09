Stiri pe aceeasi tema

- Mii de etnici armeni au fugit luni (25 septembrie) din regiunea separatista Nagorno-Karabah, stand la coada pentru combustibil și blocand drumul spre Armenia, dupa ce statul lor separatist, vechi de zeci de ani, a fost invins de Azerbaidjan intr-o operațiune militara fulgeratoare. Liderii celor 120.000…

- Mii de etnici armeni s-au grabit sa paraseasca enclava Nagorno-Karabah și sa se refugieze in Armenia vecina, dupa ce Azerbaidjan a preluat controlul regiunii, in urma unei operațiuni militare care s-a incheiat in mai puțin de doua zile, saptamana trecuta.

- Oficialii de la Baku au inceput joi (21 septembrie) discuțiile cu etnicii armeni din Nagorno-Karabah, dupa ce regiunea separatista a fost forțata sa se predea catre Azerbaidjan, lucru ce a alimentat apelurile pentru demisia in Armenia a primului ministru Nikol Pashinyan, potrivit Reuters. Președintele…

- Noi tensiuni au izbucnit in regiunea Nagorno-Karabah. Azerii au declanșat un atac pe scara larga intr-o zona unde locuiesc circa 120.000 de armeni și anunța ca nu se vor opri decat dupa ce vor controla total zona.

- Azerbaidjan a declanșat un atac pe scara larga in regiunea Nagorno-Karabah, unde traiesc 120 de mii de armeni, și a anunța ca nu se va opri pana nu va controla complet aceasta zona muntoasa, disputata de zeci de ani cu Armenia.

- Conflicul dintre Armenia și Azerbaidjan s-au resimțit in marja Adunarii Generale a Națiunilor Unite, Franța a solicitat o reuniune "de urgenta" a Consiliului de Securitate pentru a lua act de ofensiva "ilegala" si "nejustificata" lansata de Azerbaidjan in Nagorno-Karabah

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca “sustine” lansarea de catre Azerbaidjan a unei operatiuni militare in Nagorno-Karabah, o regiune disputata de Armenia si Azerbaidjan, aliat istoric al Ankarei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. “Sustinem masurile luate de Azerbaidjan (…)…

- Premierul armean Nikol Pasinian considera ca un nou razboi intre Armenia si Azerbaidjan este ”foarte probabil” si acuza Baku de ”genocid” al armenilor in regiunea separatista Nagorno Karabah, supusa de luni de zile unei blocade azere, relateaza AFP. Oficialul susține ca armata azera a creat un «ghetou»…