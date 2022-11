Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca iarna va ameninta viata a milioane de ucraineni, dupa o serie de lovituri devastatoare ruse asupra infrastructurii energetice a tarii, relateaza AFP. „Iarna aceasta va pune in pericol vietile a milioane de oameni in Ucraina”, a declarat jurnalistilor…

- Romania sprijina pe deplin rolul de lider asumat de Uniunea Europeana in ceea ce priveste limitarea schimbarilor climatice si angajamentul comun al statelor membre de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de sera, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis la Summitul

- Rusia va pierde in urmatorii ani pozitia de lider mondial in exportul de energie, din cauza consecintelor invaziei din Ucraina si in special ca urmare a reducerii vanzarilor de gaze in Europa, piata sa traditionala, potrivit Agentiei Internationale a Energiei (IEA), citata de EFE, informeaza Agerpres.…

- Odata cu apropierea iernii, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a subliniat necesitatea de a nu lasa garda jos intr-o perioada in care numarul cazurilor de COVID-19 si cel al cazurilor de gripa a inceput sa creasca in Europa, invocand exemplul poliomielitei pentru a justifica necesitatea vaccinarii,…

- Președintele Parlamentului Ungariei a declarat, la un eveniment la Tușnad, ca maghiarii și secuii lupta nu doar pentru ei, ci pentru ca „Europa sa ramana a europenilor”. Oficialul a vorbit și despre familia tradiționala.

- Alimentația nesanatoasa este unul din cei 4 factori de risc comportamental modificabili (alaturi de fumat, consum de alcool și inactivitatea fizica), care contribuie la apariția majoritații bolilor cronice importante. Alimentația nesanatoasa genereaza obezitate la copii, in creștere alarmanta…

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al tarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de catre turiști, potrivit unei postari pe Facebook a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului. Conform sursei citate, evaluarea a fost realizata in cadrul parteneriatul dintre Comisia Europeana…