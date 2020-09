Stiri pe aceeasi tema

- OMS (Organizația Mondiala a Sanatații) avertizeaza ca in Europa se vor inregistra din ce in ce mai multe decese datorita noului coronavirus, numit și Covid-19, in lunile octombrie și noiembrie.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a apreciat ca decizia AstraZeneca de a amana testele pentru vaccinul anti-COVID din motive de siguranta reprezinta un apel de trezire, pentru ca dezvoltarea unui vaccin „nu este intotdeauna un drum rapid si drept,” relateaza CNBC.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, trage un semnal de alarma in legatura cu evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. Reprezentantul țarii noastre la Organizația Mondiala a Sanatații spune ca situația din ultimele zile este ingrijoratoare, iar sistemul medical va…

- Tinerii care merg in cluburi de noapte si pe plaje determina o crestere a numarului cazurilor noi de coronavirus la nivel mondial, ponderea persoanelor infectate cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani crescand de trei ori in aproximativ cinci luni, a anuntat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Focare ingrijoratoare de COVID-19 au fost observate in atat in Europa de Sud cat si in regiunea Balcanilor, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). ”Continentul european nu a scapat. Trebuie sa dam dovada de vigilenta sporita”, a transmis...

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca Africa se poate indrepta spre o mai ampla epidemie decat o arata cifrele din prezent, noteaza BBC potrivit news.ro.Michael Ryan, seful departamentului de urgente din OMS, a declarat: „Sunt foarte ingrijorat acum pentru ca incepem sa vedem…

- In ceea ce priveste pandemia de Covid-19 lucrurile vor merge „din ce in ce mai rau” daca guvernele nu vor lua masuri mai stricte, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform Mediafax.Directorul general, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca „prea multe tari s-au indreptat…

- Numarul noilor cazuri de coronavirus este in crestere in Europa, a avertizat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii care a atras atentia asupra starii sistemului de sanatate, aflat deja sub presiune, daca aceasta recrudescenta post-izolare nu este controlata, relateaza AFP, citata de Agerpres.