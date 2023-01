Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 implinește oficial trei ani pe 30 ianuarie: in 2020, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat boala respiratorie ca fiind o urgența de sanatate publica de interes internațional. Dar aceasta luna nu ofera prea multe motive de relaxare in urma saltului haotic și abrupt al Chinei…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) are nevoie de mai multe informatii in vederea evaluarii celei mai recente cresteri a numarului de cazuri de infectare in China, a declarat directorul general al agentiei ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele…

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri de COVID-19 in China si sustine Guvernul de la Beijing in eforturile sale de vaccinare a persoanelor din grupele de mare risc, a anuntat miercuri directorul general al acestei agentii din cadrul…

- Schimbarea de ton a Chinei privind abordarea pandemiei a pus țara in fața unei perioade „foarte grele”, confruntandu-se cu provocari in pregatirea spitalelor pentru afluxul de pacienti si asigurandu-se ca populatia este suficient de protejata, a transmis marți Organizația Mondiala a Sanatații, citata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- China urmarește indeaproape evoluția pandemiei de COVID-19 pe plan mondial. Infecțiozitatea COVID-19, actualmente, este inca ridicata in lume. Totodata, mutația continua a virusului da evoluției pandemice mai multa incertitudine, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang…