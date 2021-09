Organizaţia Mondială a Sănătăţii stabileşte criterii mai stricte privind calitatea aerului Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit miercuri limite mai stricte pentru principalii poluanti atmosferici, inclusiv particulele in suspensie care provoaca decesul prematur a sapte milioane de persoane in fiecare an, in special in tarile sarace, relateaza AFP.



Este pentru prima oara din 2005 cand OMS isi actualizeaza liniile directoare la nivel global privind calitatea aerului. Cantitatea de informatii care arata ca poluarea aerului afecteaza diferite aspecte ale sanatatii a crescut semnificativ de la acea data.



Acesta este motivul pentru care OMS si-a redus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit miercuri limite mai constrangatoare ale principalilor poluanti ai aerului, inclusiv ale particulelor in suspensie, care ucid prematur sapte milioane de oameni anual, mai ales in tarile sarace, relateaza AFP.

- Este pentru prima oara cand OMS isi actualizeaza liniile durectoare mondiale cu privire la calitatea aerului din 2005. Numeroase date arata ca poluarea atmosferica care are o incidenta asupra diverselor aspecte ale sanatatii a crescut in mod sensibil de atunci. Din acest motiv, OMS a scazut aproape…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit miercuri limite mai stricte pentru principalii poluanti atmosferici, inclusiv particulele in suspensie care provoaca decesul prematur a sapte milioane de persoane in fiecare an, in special in tarile sarace, relateaza AFP. Este pentru prima…

- Multi cetateni ai Uniunii Europene inspira zilnic un nivel inacceptabil de ridicat de poluanti atmosferici, potrivit noilor date publicate ieri de Agentia Europeana de Mediu (AEM), relateaza dpa, preluata de Agerpres. Studiul se bazeaza pe datele oficiale din 2019 si datele provizorii din 2020 provenite…

- Cele mai multe tari europene au depasit limitele legale pentru cel putin un poluant cheie al aerului, avertizeaza marți Agenția Europeana de Mediu. Datele oficiale din 2019 si datele provizorii din 2020 provenite de la 4.500 de statii de monitorizare din 40 de tari semnaleaza ca multi cetateni ai Uniunii…

- Un tribunal din Jakarta a decis joi ca guvernul indonezian a eșuat in a respecta dreptul cetațenilor la aer curat, o decizie istorica pentru lupta locuitorilor capitalei de a forța autoritațile sa ia masuri impotriva smogului care afecteaza orașul, relateaza CNN.Decizia mult așteptata vine la capatul…

- In urma analizei celor de la Airly, s-a observat ca nivelul cel mai ridicat de poluare cu particule in suspensie se inregistreaza in lunile reci, proces care se afla in stransa legatura cu combustia si conditiile atmosferice favorabile poluarii in timpul iernii. Astfel, raportul a urmarit nivelurile…

- Spuneam in numarul trecut al revistei ca, sub forma unei masuri de conștientizare și educare a populației cu privire la beneficiile consumului de fructe și legume, Comisia Europeana a stabilit ca anul acesta sa fie numit Anul Internațional al Fructelor și Legumelor. Unul dintre instrumentele campaniei…