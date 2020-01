Organizația Mondială a Sănătății spune că este "un pic prea devreme" pentru a declara urgență internațională în cazul coronavirusului Organizația Mondiala a Sanatații a fost din nou divizata în ceea ce privește declararea unei urgențe de sanatate publica la nivel internațional în cazul virusului care a izbucnit în Wuhan și care a produs decesul a 18 persoane. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a subliniat ca &"este o urgența în China&", dar nu a devenit înca o urgența la nivel mondial, deși poate deveni una&".

&"Este un pic prea devreme pentru a considera ca aceasta este o urgența de sanatate publica la nivel internațional&", a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

