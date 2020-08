Stiri pe aceeasi tema

- 13 autoclave pentru asigurarea regulilor de biosecuritate in contextul gestionarii deșeurilor infecțioase au fost procurate și livrate Agenției Naționale pentru Sanatate Publica. Acțiunea face parte din activitațile comune ale Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) și USAID, parte a asistenței umanitare…

- A trecut o zi de cand oamenii de știința din Rusia au anunțat ca aproape au realizat un vaccin impotriva coronavirusului, iar reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații au venit cu o reacție precauta.

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Rand pe rand, statele Europei ne inchid granițele, ca urmare a informațiilor venite chiar de la oficialii romani privind extinderea cazurilor de coronavirus in interiorul granițelor țarii noastre. Iar cand autoritațile romane amplifica temerile, nu este de mirare…

- Cercetatorii fac ”progrese bune” in dezvoltarea vaccinurilor impotriva Covid-19, cateva fiind in studii clinice finale, dar utilizarea lor nu poate fi asteptata inainte de inceputul anului 2021, a declarat miercuri un expert al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Mike Ryan, transmite Reuters.Citește…

- Medicul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si reprezentant al tarii noastre la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a declarat, luni seara, referitor la unele declaratii politice din ultima perioada despre manipularea de catre guvernanti a datelor referitoare la cazurile…

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, considera ca persoanele sunt mai expuse la infectarea cu Covid-19 in țara, decat in Grecia sau in Bulgaria, doua dintre destinațiile de vara cele mai cautate de catre turiștii romani, noteaza Digi 24.Asta pentru ca atat Grecia, cat și…

- America de Sud a devenit noul epicentru al pandemiei de COVID-19, afirma un inalt responsabil al Organizației Mondiale a Sanatații, care semnaleaza o situație alarmanta in Brazilia, unde numarul de imbolnaviri a trecut de 310.000 și cel al deceselor de 20.000, cu un record negru de aproape 1.200 de…