- Sapte milioane de oameni mor, anual, din cauza poluarii aerului, arat un raport publicat marți de Organizatia Mondiala a Sanatatii, scrie digi24.ro.Cei mai vulnerabili sunt locuitorii tarilor sarace din Africa si Asia, unde au loc cele mai multe dintre decese.

- In Romania exista boli care sunt eradicate sau sunt pe cale sa fie eradicate chiar și in țarile Africii. Diferența dintr noi și aceste țari? - rata de vaccinare. Citeam ieri o știre conform careia Organizația Mondiala a Sanatații a declarat Africa libera de virusul poliomielitei in urma campaniilor…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri guvernele lumii sa participe la o ofensiva mondiala impotriva hepatitei C, care ar putea sa se bazeze pe o abordare mai urgenta a acestei probleme majore de sanatate si prin alocarea unor sume mai mari de bani, informeaza AFP. Hepatita…

- In ultimii 12 ani, pretul tigarilor a crescut constant, in mare parte din cauza cresterii accizei impuse de Uniunea Europeana si a calculelor facute de Ministerul Finantelor. Ca atare, preturile au crescut, in medie, de la 5,10 lei in decembrie 2006, la 17 – 17,5 lei in 2018.ALERTA - Organizația…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).