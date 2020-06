Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești bune in privința pandemiei de COVID-19. Daca la inceput erau considerați „inamicul numarul unu” in lupta virusul, iata ca asimptomaticii nu mai sunt atat de periculoși, concluzioneaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS).

- Recent, au fost publicate ghidul „Covid-19 si siguranta alimentelor, ghid pentru operatorii din industria alimentara” elaborat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Agricultura si Alimentatie (FAO) și Ghidul Comisiei Europene privind „Covid-19…

- Nu exista probe ca persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus s-au imunizat si sunt protejate impotriva unei reinfectari cu Covid-19. Medicul Alexandru Rafila, reprezent in Organizația Mondiala a Sanatații explica faptul ca nu se pune problema imunizarii in acest moment in ceea ce privește pandemia…

- Inca de la inceputul crizei Covid-19, cercetatorii au incercat sa gaseasca raspuns pentru una dintre cele mai frecvente intrebari pe care și le pun oamenii din intreaga lume. „Se transmite Covid-19 prin aerul respirat?” Iata ce spune Organizația Mondiala a Sanatații!

