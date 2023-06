Stiri pe aceeasi tema

- Omenirea nu trebuie sa lase garda jos in fata COVID-19, o maladie care continua sa provoace 1.000 de decese in fiecare saptamana in Europa, a prevenit marti biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. „Chiar daca nu mai este o urgenta de sanatate publica la nivel mondial,…

- Covid-19 nu mai reprezinta o urgența publica inca de la inceputul lunii mai, dar nu trebuie ignorata pandemia de coronavirus, a anunțat Biroul European al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), transmit agențiile DPA și Agerpres. ”Desi urgenta de sanatate publica la nivel international s-a incheiat,…

- Organizația Mondiala a Sanatații estimeaza ca pandemia de COVID-19 a provocat in doi ani aproximativ 15 milioane de decese in intreaga lume, potrivit Sky News.Calculele facute de OMS arata ca un total de 336,8 milioane de ani de viața au fost pierduți la nivel global din cauza pandemiei care a fost…

- Directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Hans Kluge, a solicitat luni guvernelor si partenerilor acestora sa regandeasca transportul rutier si mobilitatea pe masura ce lumea revine la normal dupa pandemia de COVID-19, transmite agentia

- COVID-19 nu mai reprezinta o urgenta medicala, a anuntat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), un pas important catre sfarsitul pandemiei care s-a soldat cu peste 6,9 milioane de victime, a afectat economia globala si a devastat comunitati. „Ieri, 5 mai 2023, Comitetul de Urgenta s-a intrunit…

- Decizia potrivit careia COVID-19 nu mai reprezinta o urgența sanitara globala a fost luata dupa o intalnire de joi, 4 mai, a Comitetul pentru situații de urgența din cadrul Regulamentului Sanitar Internațional al Organizației Mondiale a Santații (OMS), relateaza CNN și BBC.„De mai bine de un an, pandemia…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat, vineri, ca boala COVID-19 nu mai este urgenta globala, marcand, simbolic, incheierea unei etape periculoase a pandemiei cauzate de visrul SARS-CoV-2. „Cu mare speranta, declar ca boala COVID-19 nu mai este urgenta globala. Acest lucru nu inseamna ca…

- Virusul care provoaca COVID-19 ramane printre noi dar planeta incepe sa iasa din faza de urgenta a pandemiei, a declarat miercuri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters, citata de agerpres.ro. El a precizat intr-o conferinta de presa ca OMS va publica saptamana viitoare un "ghid" pentru…