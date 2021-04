Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile globale de COVID-19 au depasit luni pragul de 130 de milioane, iar in ultimele sapte zile s-au inregistrat peste 4 milioane de contagieri in intreaga lume, fapt ce nu a mai avut loc de la jumatate lunii ianuarie, potrivit statisticilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza EFE.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca in ultimele 24 de ore in lume au fost detectate 510,365 de cazuri de coronavirus. Numarul persoanelor detectate cu noul tip de infecție cu coronavirus in lume de la inceputul pandemiei in dimineața zilei de duminica a ajuns la 130 milioane 784 mii…

- Statele Unite au raportat peste 30 de milioane de infectari cu noul coronavirus de la debutul pandemiei, informeaza DPA. Cele mai recente date de la Universitatea Johns Hopkins, actualizate miercuri seara, arata ca numarul cazurilor de pe teritoriul SUA a atins un nou record.

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere, a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, anunța AGERPRES. ''Este dezamagitor, dar nu surprinzator'',…

- Numarul cazurilor de Covid-19 la nivel global a scazut pentru a cincea saptamana consecutiv, iar de la inceputul anului, bilantul saptamanal al infectarilor aproape ca s-a injumatațit: a anunțat pe Twitter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatatii (OMS). Numarul…

- Vești bune de la OMS: infectiile cu coronavirus la nivel global au scazut pentru a cincea saptamana. Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca infectiile la nivel global cu coronavirus au scazut pentru a cincea saptamana consecutiv, transmite BBC. Numarul noilor cazuri este acum de 2 milioane pe…

- Numarul de cazuri de COVID-19 in Europa de Est a depasit pragul de 10 milioane vineri, potrivit unui bilant intocmit de Reuters, in timp ce tarile din regiune au in vedere cresterea achizitiilor de vaccinuri de la mai multi furnizori pentru a accelera programele de imunizare.

- Numarul de infectari cu noul coronavirus in Germania a depasit pragul de doua milioane de cazuri, iar numarul deceselor a ajuns la aproape 45.000, potrivit datelor date vineri publicitatii de Institutul german pentru boli infectioase Robert Koch (RKI), informeaza Reuters.