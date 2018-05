Stiri pe aceeasi tema

- Dieta echilibrata are la baza alimentatia variata. Ea ofera corpului necesarul de vitamine, fibre si proteine. Acestea din urma au un rol major în mentinerea echilibrului hormonilor, pielii, parului si musculaturii. Proteinele actioneaza ca un combustibil pentru organism…

- „Boala X“ este o afecțiune misterioasa și letala și nicio țara din lume nu este pregatita pentru pericolele provocate de ea, potrivit experților de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), relateaza Science Alert. Oamenii de știința ne spun sa ne gandim la aceasta boala ca și cum ar fi deținatoarea…

- „Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos”, a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a Urgentei de Sanatate Publica de Importanta Internationala (USPII ) in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului…

- Organizația Mondiala a Sanatații a publicat lista anuala de afecțiuni letale care ar putea provoca urmatoarea epidemie, cerand totodata accelerarea cercetarii pentru gasirea tratamentelor optime pentru acestea. OMS a dat și o lista secundara de boli cu potențial periculos, unde cap de serie este gripa.

- La peste 10 ani dupa recomandarile formulate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) care au interzis fumatul in locurile publice, micile cafenele olandeze dispun inca de spatii inchise unde clientii pot sa fumeze, in virtutea unei exceptii incluse in legislatia nationala.Tribunalul din…

- In cadrul morbiditații prin boli acute, infecțiile acute respiratorii ocupa primul loc. Virusurile care imbolnavesc oamenii se transmit cu ușurința de la o persoana la alta, putand duce la epidemii (imbolnaviri in masa). Ele pot produce: raceli/viroze/guturai, gripa). Racelile/virozele sunt infectii…