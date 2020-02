Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa precautie” în interpretarea cifrelor, declara Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), în timp ce bilantul a ajuns…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ”urgența mondiala”, astazi, din cauza epidemiei de coronavirus care se raspandește in afara Chinei, informeaza BBC."Motivul principal nu este ceea ce se intampla in China, ci ceea ce se intampla in alte țari", a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a înregistrat cazuri de transmitere de la om la om a noului coronavirus în China și alte trei țari, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul instituției, care și-a exprimat îngrijorarea în legatura cu acest aspect, relateaza site-ul agenției…