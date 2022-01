Stiri pe aceeasi tema

- Doza booster a vaccinului produs de compania Johnson & Johnson are o eficacitate de 84% impotriva spitalizarii, arata un nou studiu realizat in Africa de Sud pe angajați din domeniul sanatații, relateaza Reuters . Rapelul a fost eficient in proporție de 84% in ceea ce privește prevenirea spitalizarii…

- Risc "foarte ridicat" prezentat de raspandirea variantei Omicron, a anuntat miercuri, 29 decembrie 2021, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citata de AFP The post Risc „foarte ridicat” prezentat de raspandirea variantei Omicron first appeared on Partener TV .

- Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global Avertisment al OMS: De PATRU ori mai multe infectari cu varianta Omicron, in ultima saptamana, la nivel global In ultima saptamana, laboratoarele genomice globale au detectat aproximativ 14.000…

- Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Pfizer/BioNTech anunța un nou vaccin anti-COVID, adaptat variantei OMICRON. Cand ar putea fi disponibil pentru populație Alianta Pfizer/BioNTech anunta ca pregatește un vaccin adaptat…

- Analize de laborator care vizeaza tratamentul cu anticorpi dezvoltat impotriva COVID-19 de grupul farmaceutic GlaxoSmithKline (GSK) in colaborare cu partenerul sau american Vir au aratat ca acest medicament este eficient si impotriva noii variante Omicron a virusului SARS-CoV-2, au anuntat joi reprezentantii…

- Persoanele expuse riscului de Covid-19, inclusiv cei peste 60 de ani, nu ar trebui sa calatoreasca, considera OMS, dupa apariția noii variante ingrijoratoare Omicron. Organizația Mondiala a Sanatații a recomandat vulnerabile li celor peste 60 de ani sa nu calatoreasca, judecand in același timp inutile…

- Ministrul israelian al Sanatatii, Nitzan Horowitz, a sugerat ca persoanele vaccinate complet impotriva Covid, si cu rapel la sase luni, ar putea fi protejate in fata variantei Omicron, scrie The Guardian.

- Noua varianta omicron a nouluicoronavirus prezinta ”un risc foarte mare” la nivel mondial, avertizeaza luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care subliniaza ca exista numeroase incertitudini cu privire la pericolul pe care-l reprezinta si la transmisibilitatea acesteia ti ca ”pana in prezent…