Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, conform BBC.- in curs de actualizare

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, transmite BBC potrivit News.ro .

- Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons a realizat analize in cadrul unui laborator acreditat pentru a afla care este cantitatea reala de sare din crenvurști. Produsele au fost analizate pentru a determina cantitatea de sare, exprimata in g/100g. Tot InfoCons a stabilit ca unii crenvurști…

- Un focar de febra Lassa s-a soldat cu moartea a 110 de persoane in Nigeria de la inceputul anului 2018 din 353 de cazuri confirmate, potrivit unui nou bilant publicat marti de autoritatile sanitare din aceasta tara si citat de AFP. Saptamana trecuta, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS)…

- Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza ca bauturile foarte fierbinți cauzeaza cancer! Agenția Internaționala pentru cercetarea cancerului clasifica bauturile fierbinți ca fiind cancerigene. Prin bauturi fierbinți ne referim la o temperatura a lichidului de peste…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, la Realitatea TV, ca Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) este îngrijorata de situația din România privind vaccinarea și ca pentru ca deputații sa fie convinși sa voteze Legea Vaccinarii a

- Un barbat de 59 de ani din Suceava este cea de-a 40-a victima confirmata a epidemiei de gripa de anul acesta. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 40. Intr-un raport publicat marți, seara, de catre CNSCBT se arata…

- Rezistenta la antibiotice a crescut peste tot in lume, inclusiv in tarile dezvoltate, avertizeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit careia Romania este unul dintre statele in care consumul de antibiotice este in exces.