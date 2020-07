Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de COVID-19 au depasit 16 milioane la nivel global, dintre care un milion s-au inregistrat in ultimele patru zile, potrivit bilantului oficial realizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza luni EFE. In pofida eforturilor la nivel international si national, noul coronavirus continua…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat vineri o crestere cu 228.102 a cazurilor de Covid-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un record zilnic la nivel global de la declansarea pandemiei și pana in prezent, informeaza Reuters. Cele mai mari creșteri ale numarului de infectari cu noul…

- Numarul cazurilor globale de COVID-19 a ajuns luni la 8,84 de milioane, iar bilantul deceselor confirmate a urcat la 465.460, potrivit datelor transmise de Organizatia Mondiala a Sanatatii si preluate de EFE, potrivit Agerpres.In ultimele 24 de ore s-a doborat recordul de infectari intr-o singura zi,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a estimat luni ca pandemia de coronavirus se agraveaza in lume.„Cu toate ca situatia in Europa se amelioreaza, in lume ea se agraveaza”, a declarat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in timpul unei conferinte de presa

- Cazurile globale de COVID-19, confirmate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), au depasit duminica pragul de 4,5 milioane, in timp ce numarul mortilor a ajuns la 307.395, potrivit statisticilor organizatiei cu sediu la Geneva, relateaza EFE.Curba noilor cazuri se mentine ascendenta cu…

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- Statele de pe continentul american au depasit in ultimele ore Europa in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri de COVID-19, cu 1,74 milioane de cazuri fata de 1,73 de milioane raportate pe vechiul continent, potrivit statisticilor realizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza marti…

- La nivel global au fost inregistrate deja peste 3 milioane de infecții cu noul coronavirus, potrivit statisticilor centralizate de site-ul worldometers.org. Dintre cei 3.065.176 de oameni infectați, 211.631 au murit. De asemenea, 922.862 s-au vindecat.